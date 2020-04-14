كشف تفاصيل حالة الطرق في قطاع غزة لليوم الثلاثاء

شارع الرشيد - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، تفاصيل حالة الطرق لليوم الثلاثاء في القطاع.



وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هناك حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، مشيرة إلى أن الحركة بالطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وقالت: "يتوجب على الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، واتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق".



وتم سجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية حادثي سير، لم ينتج عنهما أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.