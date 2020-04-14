ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل والمصادقة على أنظمة طوارئ جديدة



وناشدت وزارة الصحة في إسرائيل، الجمهور مجددًا الحرص على الالتزام بالتعليمات، والبقاء في المنزل طيلة فترة العيد، فرغم المؤشرات المشجعة، على ما يبدو لا يزال من المحتمل الإصابة بمرض (كورونا) في إسرائيل، وهو قد يتفشى مجددًا.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).وقالت الوزارة: إن عدد المصابين بفيروس (كورونا) ارتفع إلى 11,868 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 181 بحالة خطيرة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 117، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.يأتي ذلك، في الوقت الذي صادقت فيه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، على أنظمة الطوارئ، التي تقضي بفرض مزيد من القيود على الخروج للحيز العام، خلال فترة حلول سابع أيام عيد الفصح اليهودي، واحتفالات عيد (الميمونا) بهدف الحد من انتشار فيروس (كورونا).كما قررت الحكومة أيضًا، تمديد سريان أنظمة الطوارئ الخاصة بموضوع تقييد عدد العمال في أماكن العمل، وتوسيع اتفاقية الخروج للإجازة التي تنطبق على القطاع العام.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في تغريدة عبر (تويتر): إن الحكومة، صادقت هذه الليلة على أنظمة طوارئ جديدة من شأنها فرض قيود أخرى على الخروج من المنازل إلى الحيز العام خلال (عيد الفصح اليهودي الثاني وعيد الميمونا)، وذلك من أجل الحد من تفشي فيروس (كورونا) في إسرائيل، وهذه القيود لا تفرض على البلدات العربية.