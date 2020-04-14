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نواب الكويت يخفضون الرواتب الكبيرة في البلاد بسبب (كورونا)

نواب الكويت يخفضون الرواتب الكبيرة في البلاد بسبب (كورونا)
مجلس الأمة الكويتي
رام الله - دنيا الوطن
دفعت أزمة (كورونا) في الكويت بعض نواب مجلس الأمة، إلى تبني فكرة خفض الرواتب الكبيرة، وذلك رغم التشدد النيابي في قضية المساس بجيب المواطن.

وقالت صحيفة (القبس) الكويتية: إن الفكرة طرحت خلال مداولات حكومية نيابية، بشأن الوضع الاقتصادي، وتقضي بخفض رواتب القياديين تحديداً، وأصحاب المداخيل التي تصل إلى 5000 دينار وأكثر.

ووفق الصحيفة، يرى بعض النواب، أن دعم هذا المقترح "ولو سراً"، محفوف بالمخاطر الانتخابية، وبالتالي فإن غض الطرف عن بروز توجهات حكومية لخفض رواتب القياديين، هو الخيار المناسب.

وقالت: الأغلبية النيابية، تدرك كارثية الأوضاع المالية، لكن في المقابل، ترفض أي محاولات للمساس بالرواتب عموماً، وأرسلت رسائل تحذيرية إلى الحكومة في هذا الشأن.

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