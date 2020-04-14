العراق ينفي اختطاف جنود من قبل تنظيم الدولة

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رام الله - دنيا الوطن

نفت السلطات العراقية، الأنباء التي تحدثت عن اختطاف جنود بوادي روخانة، في محافظة كركوك شمالي العراق.



وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان صحفي، أن "العملية الأمنية التي نفذتها قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، تحديداً في وادي الشاي، عثرت خلالها على وكر للإرهابيين وجرى الاشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر، وهو عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر من تنظيم الدولة"، وفق ما نقلت (السومرية نيوز).



وقالت الخلية: كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسناد للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل ثلاثة وعشرين إرهابياً، كما سقط مقاتل، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها.



وأوضحت، أنه "في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام على الحقائق الأمنية، يطل علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع، بنشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة، وذكر إحصائيات من نسج خيالهم".