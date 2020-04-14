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السودان: لم نشارك في الحرب الليبية

السودان: لم نشارك في الحرب الليبية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نفى السودان مجدداً، مشاركة أي قوات تابعة له في القتال الدائر بليبيا، بما فيه حول العاصمة طرابلس، أو غيرها.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أنها تعيد التذكير بالتصريحات التي صدرت مرات عديدة عن الجيش السوداني بهذا الخصوص، وكذلك ما نقل لحكومة الوفاق الوطني رسمياً من أعلى المستويات، عن عدم صحة مشاركة قوات سودانية في المواجهات المسلحة في ليبيا، إضافة إلى تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، الذي أكد أنه لم يقف على أدلة تدل على مشاركة قوات سودانية في القتال بليبيا.

وقالت الخارجية: "السودان الذي قدم نموذجاً فريداً في التحول الديمقراطي السلمي، يبذل كل ما بوسعه لاستكمال السلام في كافة أنحائه، ويظل على موقفه الثابت بألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية".

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