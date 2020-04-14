الحكومة الليبية المؤقتة: أردوغان عراب للإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت الحكومة الليبية المؤقتة المتمركزة في شرق البلاد، رسالة مفتوحة إلى الشعب التركي، بالتزامن مع سيطرة قوات حكومة الوفاق على مدن قرب العاصمة.



وأكدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة في بيان لها على أن "حزب العدالة والتنمية، الحاكم أضر بالعلاقة التاريخية بين الشعبين"، وفق وكالة (رويترز).



وذكرت الحكومة المؤقتة، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتهك كل الأعراف والقوانين، بدعم الجماعات الإرهابية التي ينتمي إليها، لاحتلال العاصمة طرابلس".



ووصف البيان أردوغان بأنه "عراب للإرهاب"، مشيراً إلى أنه أرسل إلى حكومة الوفاق "المرتزقة الأجانب، والطائرات المسيرة التي تقصف الأبرياء من أبناء شعبنا، والسفن التي تحمل كل أنواع الأسلحة والذخائر، والصواريخ والمدرعات، ويزج بأبنائكم من الجيش التركي في مساندة وتدريب العصابات الإجرامية لقتل الليبيين".