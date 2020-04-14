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عريقات: قرار الضم اتُّخذ ونتنياهو سيُعلن رسمياً إلغاء الاتفاقيات لتدمير السلطة

عريقات: قرار الضم اتُّخذ ونتنياهو سيُعلن رسمياً إلغاء الاتفاقيات لتدمير السلطة
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
حذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتخذ قرار الضم، وسيُعلن رسمياً إلغاء الاتفاقيات؛ لتدمير السلطة.
 
وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه بدلاً من أن يكون هناك اتصالات وتعاون بين جميع دول العالم لمواجهة فيروس (كورونا)، يقوم نتنياهو بترتيب الأجواء للضم، مشيراً إلى أن قرار الضم قد اتُّخذ، وسيعلن رسمياً عن إلغاء الاتفاقيات لتدمير السلطة، وإبقاء الوضع كما هو عليه في قطاع غزة من حصار وإغلاق. 

وقال عريقات: سلطة الاحتلال تمارس سياسة حرمان شعبنا في القدس من أي خدمات تجاه الحماية من فيروس (كورونا)، وفي نفس الوقت تعتقل محافظ القدس، وقيادات المدينة، إذا حاولوا تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني في محاربة الوباء. 

وأضاف: "سمعنا أن هناك حالة في مخيم شعفاط، وهو أكثر الأماكن اكتظاظاً من حيث عدد السكان في العالم، وهذا المخيم تُرك وحيداً، وإسرائيل تمنع الناس من تقديم ما عليها. 

وتابع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير: أنه يبدو أن نتنياهو يتخذ من (كورونا) الغطاء للاستمرار في تنيفذ مخططاته، وإلغاء رسمي لجميع الاتفاقيات الموقعة، وتدمير أي دور للسلطة الفلسطينية.

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