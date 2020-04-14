قوات الاحتلال تعتقل شاباً من جنين بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي، الشاب صهيب نصر جرار من قرية واد برقين بمحافظة جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب جرار، بعد استدعائه لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).