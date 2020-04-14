الخليل: اعتقال مطلوب صادر بحقه ثلاثة أوامر حبس بقيمة ثلاثة ملايين شيكل

وأضاف ارزيقات: بأنه ولدى وصول القوة للمكان تمكنت من القبض عليه والذي كان هارباً من وجه العدالة منذ سنتين بعد صدور المذكرات القضائية لصالح هيئة البترول.



وأكد ارزيقات بأنه تم توقيفه لحين إحالته للجهات المختصة.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة والأجهزة الأمنية القبض على مطلوب صادر بحقه ثلاث مذكرات قضائية، بقيمة ثلاثة مليون شيكل بمدينة يطا جنوب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناءً على معلومات توافرت للشرطة حول وجوده داخل محطة وقود يملكها بمدينة يطا، على الفور تحركت الشرطة والأجهزة الأمنية.