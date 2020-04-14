ضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ في جنين





وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه تم توقيفهم لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.





رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة ست مركبات إنشائية، وذلك لعدم التزامها بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا) في جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبعد ورود معلومات للشرطة حول قيام هذه المركبات الإنشائية بممارسة عملها برغم حالة الطوارئ والتعليمات الصادرة بأهمية وضرورة الالتزام بها وعدم خرقها وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم واكد الجيوسي، تم ضبط ست مركبات إنشائية لعدم التزامها بحالة الطوارئ وإحالة سائقيها إلى النيابة العامة.