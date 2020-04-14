الشرطة تضبط أربع مركبات غير قانونية في ضواحي القدس





وكان أحد سائقي المركبات يقوم بنقل ركاب مقابل أجر مستخدما مركبة غير قانونية.



وأضافت بأن الشرطة حررت مخالفات لسائقي المركبات الاربعة وقامت بضبطها في مديرية شرطة ضواحي القدس.



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة أربع مركبات غير قانونية، يقوم سائق إحداها بنقل ركاب مقابل أجر في ضواحي القدس.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه وخلال عمل دورية تابعة لشرطة المرور بضواحي القدس في طريق "رافات" مدخل بلدات شمال غرب القدس، ضبطت أربع مركبات غير قانونية ثلاثة منها لأشخاص لا يملكون رخصة قيادة، كما أنهم غادروا أماكن سكناهم بلا مبرر خلافاً لقانون الطوارئ.