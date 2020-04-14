إغلاق 32 محلاً وضبط ثلاث مركبات واعتقال سبعة أشخاص في جنين





وتخلل ذلك إغلاق 32 محلاً تجارياً وضبطت ثلاث مركبات، وألقت القبض على سبعة أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.





رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 32 محلاً تجارياً، وضبطت ثلاث مركبات، فيما ألقت القبض على سبعة أشخاص، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس (كورونا).وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.