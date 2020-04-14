تسجيل 1509 وفيات بفيروس (كورونا) في الولايات المتّحدة بالساعات الـ24 الأخيرة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة سجلت خلال 24 ساعة الماضية، 1509 وفيات بفيروس (كورونا) المستجد.



ويعد هذا الرقم أقل بخمس وفيات فقط، من إحصائيات اليوم الذي سبقه، حيث كانت البلاد قد سجلت 1514 وفاة.



وكانت بيانات الجامعة، قالت إن الوباء الفتاك حصل حتى اليوم أرواح 23.529 شخصاً في الولايات المتحدة، البلد الأول عالميا من حيث عدد المصابين والوفيات بالفيروس.



يأتي ذلك في الوقت الذي توفي فيه 42 نزيلا بدار لرعاية المسنين في ولاية "فرجينيا" قرب مدينة "ريتشموند" بسبب مرض "كوفيد-19" في واحدة من أسوأ حالات الوفاة الجماعية جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في الولايات المتحدة وتوقع المسؤولون وفاة المزيد.



وقال المدير الطبي جيمس رايت: إن الفحوصات أثبتت إصابة ما لا يقل عن 127 من بين نزلاء الدار البالغ عددهم 163 بفيروس (كورونا) في الأسابيع القليلة الماضية، فيما تفيد التقارير أن آخر اثنين من المتوفين لفظا أنفاسهما الأخيرة في الأيام الثلاثة الماضية.



وأضاف رايت (56 عاما): "كان الأمر صعبا.. فوجئنا بمدى سرعة ذلك"، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أن إدارته اقتربت بشدة من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك قريباً.



وتتصدر الولايات المتحدة جميع دول العالم من حيث الوفيات والاصابات.