دولي

الصين تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات

الصين تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ولا وفيات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الصين خلال 24 ساعة الماضية، 89 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 108 حالات في يوم الأحد.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية في البلاد، أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص جاءوا من الخارج انخفاضا من 98 في يوم الأحد، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق: إن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم هيلونجيانج الشمالي الشرقي والمتاخم لروسيا.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس (كورونا)، في الصين إلى 82249 في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 دون تسجيل أي وفاة يوم الاثنين.

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