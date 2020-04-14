نتنياهو وغانتس يقتربان من التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل

قالت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الثلاثاء: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيسي، رئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، اقتربا من التوصل إلى اتفاق، لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس (كورونا) وإنهاء الجمود السياسي، الذي لم يسبق له مثيل في إسرائيل.



يأتي ذلك، بعدما استجاب الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين رفلين بعد منتصف الليلة الماضية، لطلب غانتس وقرر تمديد المهلة الزمنية التي منحت له من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك لغاية منتصف ليلة الأربعاء الخميس المقبلة.



ويأتي هذا القرار عقب توجه نتنياهو إلى رفلين بهذا الخصوص، وإبلاغه بأن المفاوضات التي أجريت بينه وبين غانتس مساء أمس، أدت إلى تقريب وجهات النظر بينهما.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن نتنياهو كشف عن أن التوصل إلى اتفاق بات قاب قوسين أو أدنى، حيث سيلتقي صباح اليوم نتنياهو وغانتس مجدداً، بحضور طاقمي التفاوض عنهما.



في السياق، رد (ليكود) الانتقادات التي وجهها إليه حزب (يامينا) مؤكداً أن نتنياهو ملتزم بجميع مبادئ معسكر اليمين، وفي طليعتها فرض السيادة الإسرائيلية.



وأثارت حالة الجمود احتمال إجراء انتخابات رابعة بعد الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في نيسان/ أبريل وأيلول/ سبتمبر 2019، والشهر الماضي، الأمر الذي يعرقل أي خطط لانتعاش اقتصادي فور انحسار تفشي فيروس (كورونا).



وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيعود إلى (كنيست) اختيار مرشح يكون أمامه 14 يوماً لتشكيل حكومة، وسيؤدي إخفاقه في ذلك تلقائياً إلى انتخابات جديدة، وهو ما حدث قبيل اقتراع الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطن