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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الثلاثاء، الموافق 14 نيسان/ أبريل 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل.

الدينار الأردني: 5:03 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.90 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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