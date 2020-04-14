دولي

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية‭‭‭ ‬‬‬على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس (كورونا)

الصين توافق على إجراء تجارب بشرية‭‭‭ ‬‬‬على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وافقت الصين على إجراء تجارب بشرية‭‭‭ ‬‬‬أولية على لقاحين تجريبيين لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19" الذي تسبب في وفاة أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء العالم.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا): إن اللقاحين طورتهما شركة (سينوفاك بايوتيك) ومقرها بكين، ومعهد "ووهان" للمنتجات البيولوجية التابع لمجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية المملوكة للدولة، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وكانت الصين حصلت في آذار/مارس على الموافقة على إجراء تجربة سريرية أخرى للقاح ضد فيروس (كورونا) طورته الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية العسكرية وشركة كانسينو للتكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة هونج كونج، وذلك بعد أن قالت شركة "مودرنا" الأمريكية لتطوير العقاقير إنها بدأت في إجراء تجارب على البشر للقاحها مع المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة.

وارتفعت الحصيلة العالمية لضحايا جائحة (كورونا) المستجد "كوفيد-19" حتى مساء الاثنين، إلى 118.546 حالة وفاة، كما أصبحت حصيلة المصابين تشارف على المليوني شخص، مسجلة إصابة أكثر من مليون و910 ألف مصاب، تعافى منهم اكثر من 440 الف مريض، وذلك حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

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