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دولي

الصحة العالمية تُعلن إصابة ثالثة بإيبولا في الكونغو

الصحة العالمية تُعلن إصابة ثالثة بإيبولا في الكونغو
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الاثنين، عن تسجيل إصابة ثالثة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تأكيدا لظهور موجة جديدة من الوباء هناك.

وأوضحت المنظمة، أن الحالة الثالثة سجلت لدى طفلة في الـ7 من عمرها وظهرت عليها أعراض المرض بعد أن زارت نفس المركز الطبي الذي تلقى فيه خدمات المصابان اللذان تم رصدهما قبلها، وفق (روسيا اليوم). 

وكانت منظمة الصحة العالمية تستعد لإعلان القضاء على إيبولا في الكونغو الديمقراطية اليوم 13 أبريل، لكن في الـ10 من الشهر الحالي تم تسجيل أول إصابة مستجدة بالفيروس في البلاد منذ 52 يوما

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