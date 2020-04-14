الصحة المصرية تُعلن آخر إحصائية للمصابين بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة، وارتفاع حالات الشفاء بين المصابين إلى 488 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي.



وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 622 حالة، من ضمنهم الـ488 متعافيا، وفق (روسيا اليوم).



وأضاف أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وجميعهم مصريون، لافتا إلى وفاة 5 حالات.



وذكر أن إجمالي عدد المصابين المسجل في مصر بفيروس كورونا حتى الإثنين، بلغ 2190 حالة من ضمنهم 488 حالة تم شفاؤها، و164 وفاة.