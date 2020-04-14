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المغرب تسجل 102 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

المغرب تسجل 102 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 100 وإصابتين جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 1763.

وأشارت الوزارة، إلى أن "عدد الحالات التي جاءت نتائج تحاليلها المختبرية سلبية (غير مصابة)، بلغ 7365 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد"، وفق (روسيا اليوم). 

وأوضح رئيس قسم علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة محمد اليوبي، أنه "تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 126 حالة، وكذلك 26 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 203 حالات".

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية.

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