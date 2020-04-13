دولي

الصحة العالمية تقارن بين فتك كورونا وإنفلونزا الخنازير

الصحة العالمية تقارن بين فتك كورونا وإنفلونزا الخنازير
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2)، الذي يؤدي إلى مرض (COVID-19)، أكثر فتكا بـ10 مرات من داء "H1N1"، المتسبب في إنفلونزا الخنازير.  

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من جنيف اليوم الاثنين: "البيانات التي تم جمعها في عدة بلدان تعطينا صورة أكثر وضوحا عن هذا الفيروس وسلوكه وطريقة وقفه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "نعرف أن COVID-19 ينتشر بسرعة ونعرف أنه فتاك، أكثر بعشر مرات من الفيروس المسبب لوباء الإنفلونزا الذي انتشر عام 2009 (H1N1)".

وفي انتظار التوصل إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، دعت منظمة الصحة العالمية الدول إلى اعتماد سياسة فحوص معممة لكشف الحالات المشتبه بها وعزل المرضى ومتابعة الأشخاص الذين تواصلوا معهم.

لكن غيبريسوس أقر بأن "عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور COVID-19 وانتشاره ستستمر".

وتابع أنه "في نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل".

وتشير معطيات منظمة الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بـ"إنفلونزا الخنازير" من يناير 2009 وحتى أغسطس 2010 بلغ نحو 1.6 مليون حالة بينها 18449 وفاة، بينما أصيب بـ"COVID-19" في العالم من ديسمبر 2019 حتى الآن 1.9 مليون شخص بينهم 118.5 ألف متوفي.

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