دولي

هولندا.. تمرد في أحد السجون ضد إجراءات مكافحة كورونا

هولندا.. تمرد في أحد السجون ضد إجراءات مكافحة كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام هولندية، بأن أحد السجون في مدينة ليليستاد وسط البلاد، شهد تمردا شارك فيه 40-50 سجينا ما استدعى تدخل الحراسة للتعامل مع الحالة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في وزارة العدل والأمن قوله إن سبب التمرد يعود إلى ثوران حفيظة النزلاء على خلفية فرض إدارة السجن قيودا جديدة عليهم منعا لانتشار فيروس كورونا بينهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وشملت التدابير الاحترازية منع الزيارات وتقليص المدة التي يقضيها النزلاء خارج الزنازن.

وذكرت تقارير إعلامية أن السجناء الساخطين تجمعوا في المطبخ حيث كان احتجاجهم في البداية سلميا، غير أنهم أغلقوا لاحقا نوافذ الغرفة لمنع الحراس من مراقبة ما يجري بداخلها.

وبعد ذلك تدخل الحراس وأوقفوا بعض المتمردين وبعدما رفض بعضهم الخضوع للأوامر، رشّ الحراس رذاذ الفلفل عليهم لإخماد تمردهم.

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