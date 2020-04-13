شؤون فلسطينية

تَسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل والإجمالي وصل 310 إصابات

تَسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالخليل والإجمالي وصل 310 إصابات
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) لشاب من مدينة الخليل، كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وأضاف المتحدث الرسمي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الاثنين، أن الشاب (27 عاماً) كان يعمل في مهنة الدهان، داخل الخط الأخضر، وعاد إلى الخليل صباح يوم الجمعة الماضي، ودخل في الحجر المنزلي، إلى أن ظهرت عليه بعض الأعراض اليوم، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة له، وتبينت إصابته بفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع عدد الإصابات إلى (274) إصابة مؤكدة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى (36) إصابة في مدينة القدس المحتلة، ما يرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى (310) إصابات، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اليوم 58 حالة، أي ما نسبته 21% من مجمل الحالات المؤكدة.

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