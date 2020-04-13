محافظ طولكرم: الاجراءات الاحترازية ستبقى كما هي بناء على قرارات اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عصام ابو بكر محافظ طولكرم، أن كافة الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها سابقا ستبقى كما هي، وذلك بناء على قرارات رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية التي صدرت اليوم الاثنين.



وأوضح أبو بكر في بيان له، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه بناء على القرارات، سيتم السماح بدخول البضائع وتنقلها بين المحافظات بسهولة ويسر، وفتح المكتبات ومتاجر القرطاسية ومحلات الغسيل والكوي والخياطة ومحلات اللوازم الكهربائية واللوازم الصحية، أيام الجمعة من الساعة 10 صباحاً – 5 مساءً، على أن تغلق محلات بيع الأغذية والسوبر ماركت في أيام الجمع، ويسري هذا القرار من تاريخ 16/4/2020.



وقال أبو بكر في البيان: "المصانع التي تثبت أنها قادرة على الحفاظ على سلامة عمالها وموظفيها والإلتزام بذلك وترتيب شأن تنقلهم والتباعد فيما بينهم أثناء العمل، سوف يسمح لها بالعمل بتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الإقتصاد الوطني، على أن تتمتع بكافة إجراءات السلامة الصحية ويكون العمال من داخل المحافظة وفق معايير تتوافق عليها وزارتي الإقتصاد الوطني والصحة".



وطالب محافظ طولكرم، القطاعات الصناعية بالتوجه الى مديرية الاقتصاد الوطني بالمحافظة، لتقديم طلبات إعادة التشغيل، وإستلام معايير شروط العمل والصحة المتفق عليها من جهات الإختصاص، حيث ستقوم وزارة الإقتصاد بعمل التزكية المطلوبة وفق الأصول ورفعها للمحافظ.



وفي السياق، قال: "على المنشآت التي لديها مواد داخلة بالتصنيع، وعرضة للتلف بسبب التوقف الطارئ عن العمل، مراجعة وزارة الإقتصاد الوطني، وتقديم طلب بيانات بهذا الخصوص من أجل أخذ الموافقة بالتصرف بها بالإنتاج وفق المعايير الصناعية وتنسبها للمحافظ وذلك لتفادي أي خسائر".



وحيا أبو بكر، الاهالي في محافظة طولكرم على تعاونهم وإلتزامهم بخطة الطوارئ مع تمنياتنا للمصابين بفيروس كورونا بالشفاء العاجل والعودة إلى ذويهم سالمين.



وطالب أبو بكر، كافة جهات الاختصاص في لجنة الطوارئ، تنفيذ القرارات كل حسب اختصاصه ابتداءً من تاريخه.