الخدمات الطبية تَستنفر كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح)

رام الله - دنيا الوطن

استنفرت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية، التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء اليوم الاثنين، كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح) وفق الخطة العامة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، وضمن حملة الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، (كوفيدا-19).





فقد شارك مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب، محمد رمضان صالح، وعدد من مساعديه، و مدراء الإدارات، بفحص جهوزية الطواقم الطبية والإسعافية لاستقبال الوافدين.





وأكد العميد صالح، أن المديرية، سخرت كافة مقدراتها المادية والبشرية؛ لخدمة المواطنين، وخصوصاً الوافدين لقطاع غزة عبر (معبر رفح البري).





وأشاد العميد صالح، بكوادر المديرية العاملين في 27 نقطة طبية ومركز حجر صحي في مختلف محافظات قطاع غزة، و بدور الفرق الطبية، التي تعمل ليل نهار علي تأمين وتعقيم مرافق وزارة الداخلية، وأجهزتها المختلفة.



