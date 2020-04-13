البزم: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين العائدين لغزة والتسجيل ينتهي مساء اليوم

إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أنه لم تُسجل أي إصابات بفيروس (كورونا)، من الذين دخلوا اليوم إلى قطاع غزة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة، تتابع كل الإجراءات الصحية في هذا الصدد.



وأشار البزم في تصريحات له، إلى أنه تم إجراء ترتيبات كبيرة خلال الأيام الماضية؛ لتنظيم وتسهيل وصول العالقين في مصر إلى قطاع غزة، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن أكثر من ألف مواطن، يريدون العودة إلى غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مبيناً أنه تمت جدولة الأسماء، وتقسيمها إلى فئات، وأن الأولوية للمرضى وكبار السن.



وقال البزم: "قمنا بحصر أعداد العالقين الموجودة، وترتيبها وفق الكشوفات، وهيئة المعابر، تواصلت بشكل شخصي مع كل مواطن وأبلغته بالعودة لغزة، لنتمكن من تسهيل وصولهم، وفق إجراءات سلسة؛ لتقديم أفضل خدمة، لنحافظ على غزة خالية من كورونا".



واوضح الناطق باسم الداخلية، أن الإجراءات المتبعة منذ 15 آذار/ مارس، أثمرت بشكل فعال وناجع، بعدم تسجيل أي حالات إصابة بالفيروس داخل قطاع غزة، باستثناء الحالات التي ظهرت داخل مراكز الحجر، لافتاً إلى أن الأمور تسير على ما يرام وفق الترتيبات، حيث إن المعبر لا زال يعمل حتى اللحظة.



وأكد أن التسجيل، ينتهي مساء اليوم، آملاً بالتمكن من إدخال جميع المواطنين العالقين خلال الأيام المعلنة لفتح (معبر رفح) استثنائياً.



وفي السياق، قال: "قمنا بتوزيع الكمامات على المواطنين داخل الصالة المصرية، قبل دخولهم إلى الجانب الفلسطيني من المعبر، ولدينا إجراءات بخصوص كل من المواطنين والأمتعة والحافلات، كلّ على حدة".



وأكد البزم، المواطنون ملتزمون بجميع الإجراءات، منوهاً إلى أنه يتم اتخاذ كافة الاجراءات، التي من شأنها التخفيف على المواطنين في العودة لغزة، وهذه الإجراءات من مصلحة المواطن.