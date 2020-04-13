الرئيس عباس يَطمئن على المواطنين في المواقع المصابة بفيروس (كورونا)

الرئيس محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

اطمأن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على أوضاع المواطنين في المناطق الفلسطينية، التي ظهر فيها إصابات بفيروس (كورونا) المستجد.



وأجرى الرئيس عباس، اتصالات هاتفية مع عدد من رؤساء وأعضاء لجان الطوارئ في المناطق المختلفة، وفعاليات المجتمع المحلي، حيث اطمأن على أوضاع المواطنين والإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، مؤكداً على استمرار إجراءات الطوارئ الاستثنائية التي اتخذتها دولة فلسطين؛ للحد من انتشار عدوى (كورونا)، وفق وكالة (وفا)



من جانبهم، أكد أعضاء لجان الطوارئ، تقديرهم لاهتمام الرئيس عباس، والتفافهم حول سياساته الحكيمة، لحماية الشعب الفلسطيني من المخاطر المختلفة.