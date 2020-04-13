الهيئة المستقلة تدعو لاستئناف محاكمة الموقوفين منذ مدد طويلة

قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تقدمت اليوم الاثنين، للمستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، باقتراح حول استئناف إجراءات محاكمة الأشخاص، الموقوفين منذ فترات طويلة.





وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك يأتي خاصة لمن أمضى منهم فترات تتجاوز سنة والموقوفات النساء، حيث أن بعض الموقوفين، اقتربت مدة توقيفهم من الحد الأقصى المقرر للعقوبة.



وبينت الهيئة في اقتراحها، الذي خاطبت به المستشار أبو شرار، أهمية عدم الإخلال بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة.



وثمنت الهيئة استمرار الجهاز القضائي والنيابة العامة في العمل بظل الظروف القائمة، وما يقومون به من إشراف على إجراءات التوقيف.



رام الله - دنيا الوطن