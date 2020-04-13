عاجل

  • عريقات: فيروس (كورونا) لم يتمكن من إزالة أسباب الانقسام

مباشر | لقاء مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

شؤون فلسطينية

الهيئة المستقلة تدعو لاستئناف محاكمة الموقوفين منذ مدد طويلة

الهيئة المستقلة تدعو لاستئناف محاكمة الموقوفين منذ مدد طويلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، إنها تقدمت اليوم الاثنين، للمستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، رئيس المحكمة العليا، باقتراح حول استئناف إجراءات محاكمة الأشخاص، الموقوفين منذ فترات طويلة.

وأوضحت الهيئة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك  يأتي خاصة لمن أمضى منهم فترات تتجاوز سنة والموقوفات النساء، حيث أن بعض الموقوفين، اقتربت مدة توقيفهم من الحد الأقصى المقرر للعقوبة.

وبينت الهيئة في اقتراحها، الذي خاطبت به المستشار أبو شرار، أهمية عدم الإخلال بإجراءات الوقاية الصحية اللازمة.

وثمنت الهيئة استمرار الجهاز القضائي والنيابة العامة في العمل بظل الظروف القائمة، وما يقومون به من إشراف على إجراءات التوقيف.

أخبار ذات صلة

الخدمات الطبية تَستنفر كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح)

الخدمات الطبية تَستنفر كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح)

البزم: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين العائدين لغزة والتسجيل ينتهي مساء اليوم

البزم: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين العائدين لغزة والتسجيل ينتهي مساء اليوم

الرئيس عباس يَطمئن على المواطنين في المواقع المصابة بفيروس (كورونا)

الرئيس عباس يَطمئن على المواطنين في المواقع المصابة بفيروس (كورونا)

حماس: السعودية لم تتجاوب مع مطالبنا بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

حماس: السعودية لم تتجاوب مع مطالبنا بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

البرغوثي يُحذر من تفشي كورونا بالقدس ومناطق (ج) نتيجة التمييز الإسرائيلي

البرغوثي يُحذر من تفشي كورونا بالقدس ومناطق (ج) نتيجة التمييز الإسرائيلي

عوض تستعرض ابرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين

عوض تستعرض ابرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين

الرابطة المغربية للشباب تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

الرابطة المغربية للشباب تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

الخدمات الطبية تَستنفر كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح)

الخدمات الطبية تَستنفر كوادرها لاستقبال الوافدين الجُدد عبر (معبر رفح)

البرغوثي يُحذر من تفشي كورونا بالقدس ومناطق (ج) نتيجة التمييز الإسرائيلي

البرغوثي يُحذر من تفشي كورونا بالقدس ومناطق (ج) نتيجة التمييز الإسرائيلي

عوض تستعرض ابرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين

عوض تستعرض ابرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين

الرابطة المغربية للشباب تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

الرابطة المغربية للشباب تُطالب بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في ظل تفشي (كورونا)

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق

عيسى: القدس تتعرض لإجراءات تهويدية غيرمسبوقة في ظل (كورونا)

عيسى: القدس تتعرض لإجراءات تهويدية غيرمسبوقة في ظل (كورونا)

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق خمس منشات مخالفة وتُحيل مخالفين للنيابة العامة

وزارة الاقتصاد الوطني تغلق خمس منشات مخالفة وتُحيل مخالفين للنيابة العامة

سلطة النقد: المصارف بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات

سلطة النقد: المصارف بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات

منوعات

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: &#34;أم هارون&#34; مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: "أم هارون" مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

&#34;كورونا&#34; يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

"كورونا" يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

عربي

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق &#34;كورونا&#34;

السودان يفرض العزل العام على الخرطوم لتطويق "كورونا"

الصحة البحرينية: تسجيل 212 إصابة بكورونا غالبيتهم من العمالة الوافدة

الصحة البحرينية: تسجيل 212 إصابة بكورونا غالبيتهم من العمالة الوافدة

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية