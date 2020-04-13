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شؤون فلسطينية

حماس: السعودية لم تتجاوب مع مطالبنا بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين

حماس: السعودية لم تتجاوب مع مطالبنا بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس)، أسامة حمدان، إن حركته تتواصل مع الوساطات؛ لإطلاق سراح المعتقلين بالسعودية، مشيراً إلى أن ذلك قوبل بعدم التجاوب.

وأوضح حمدان، وفق قناة (الأقصى)، الاثنين: "حماس قامت بجهود كبيرة في قضية المعتقلين في السعودية، ولدينا رؤية واضحة؛ لترتيب البيت الفلسطيني، وإيجاد بيئة تحمي برنامجه الوطني".

وتابع حمدان: "أداء أونروا في مواجهة أزمة كورونا بالمخيمات بلبنان، دون طموحات اللاجئين الفلسطينيين، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، يجري اتصالات مع عدد من الأطراف الإقليمية والدولية؛ لحشد الموقف المساند لفلسطين".

وقال حمدان: "حماس بذلت جهداً بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية في حماية المخيمات في سوريا من كورونا، ونحن معنيون بالتعاون مع الجميع لحماية الفلسطينيين بكل مكان من كورونا". 

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