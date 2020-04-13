البرغوثي يحذر من تفشي الكورونا بالقدس ومناطق (ج) نتيجة التمييز الاسرائيلي

وقال البرغوثي أن سكان المنطقة أبلغوه خشيتهم من حدوث تلوث وبائي من المستعمرة القريبة، ومن التلوث الذي يحدثه جنود الاحتلال خلال اقتحاماتهم المتكررة للتجمع.





وقال ممثل التجمع أن عيادة الإغاثة الطبية هي الوحيدة التي تقدم خدمات صحية له وأن السلطات الإسرائيلية لم تقم بأي إجراءات وقائية في المنطقة.





و حذر د. البرغوثي من تفشي وباء الكورونا بشكل خطير في أحياء القدس مثل سلوان والتي تعاني من تمييز الاحتلال الذي يتعمد كذلك التضييق على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تحاول خدمة أبناء شعبها في ظل الإهمال والتمييز الإسرائيلي.



وأشار البرغوثي إلى أن العمال في التجمعات البدوية توقفوا كليا عن العمل لدى الجانب الإسرائيلي منذ بدء وباء الكورونا و لكنهم بحاجة ماسة الى دعم معيشي لاسناد احتياجاتهم و صمودهم في مناطق مهددة باستمرار من التوسع الاستيطاني الاستعماري.









رام الله - دنيا الوطنحذر د. مصطفى البرغوثي خلال زيارته مع فريق العيادة المتنقلة للإغاثة الطبية الفلسطينية إلى التجمع البدوي، كتف السهل، الواقع في منطقة جبع من خطورة الإهمال والتمييز الإسرائيلي في ما يسمى مناطق (ج) الواقعة تحت سيطرة الإحتلال الإسرائيلي الكاملة، ومن مخاطر انتشار وباء الكورونا في هذه المناطق و الذي يمثل ستين بالمئة من مساحة الضفة الغربية.