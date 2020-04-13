عوض تستعرض ابرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين



وقد بلغ معدل الأجر اليومي بالشيقل للمستخدمين بأجر في فلسطين 129 شيقلا، بواقع 111 شيقلا في القطاع الحكومي، و97 شيقلا في القطاع الخاص، في حين بلغ هذا المعدل للمستخدمين باجر في إسرائيل والمستعمرات 254 شيقلا. مع ملاحظة الفرق الواضح بين معدل أجر المستخدمين في القطاع الخاص حسب المنطقة ففي حين بلغ معدل الأجر اليومي بالقطاع الخاص في الضفة الغربية نحو 118 شيكلا انخفض هذا المعدل إلى 44 شيقلا في قطاع غزة.



المستخدمون بأجر في القطاع الخاص والذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر



بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) حوالي 109,000 عامل منهم 24,300 في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 10% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل اجر شهري 1,038 شيقلا، مقابل 84,400 مستخدم باجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 80% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 700 شيقل.



وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص والذي يتقاضون اقل من 2000 شيقل شهرياً حوالي 40.8% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص، بواقع 23% في الضفة الغربية يمثلون حوالي 59 ألف مستخدم باجر، و83.9% في قطاع غزة يمثلون حوالي 88 ألف مستخدم بأجر في القطاع الخاص.



وهناك نحو 188 من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد عمل، في حين أن حوالي 67 ألف عامل فقط في القطاع الخاص لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة).



حوالي 29% من المستخدمين باجر في القطاع الخاص يحصلوا على مساهمة في تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة بواقع حوالي 33% في الضفة الغربية و حوالي 18% في قطاع غزة، بالمقابل أقل من نصف المستخدمات بأجر في القطاع الخاص (48%) يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر وذلك للعام 2019.



كما نوهت د. علا عوض، أنه بناء على المعطيات أعلاه وحسب ما هو متوقع فان هناك عدة فئات من الأفراد العاملين الذين سيتأثرون بصورة مباشرة من الأوضاع في فلسطين وهم: عمال في القطاع غير المنظم وعددهم 320 ألف عامل وعاملة بمعدل اجر يومي 84.7 شيقلا (27.2 مليون شيقلا أي ما يقارب 7.8 مليون دولار يوميا). والعمال في إسرائيل والمستعمرات والبالغ عددهم 133,300 بمعدل اجر يومي حوالي 254 شيقلا (33.4 مليون شيقلا أي ما يقارب 10 مليون دولار يوميا)



وأشارت د. عوض، انه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فان 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل اقل من 5 عاملين، مقابل 7.4% تشغل من 5-9 عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل اقل من 10 عامل في الاقتصاد الفلسطيني.



فيما يلي أهم المؤشرات الخاصة بأعداد المنشآت والعاملين من واقع قاعدة بيانات التعداد العام للمنشآت 2017:



يعمل في فلسطين* 153,922 منشأة، بواقع 103,820 منشأة في الضفة الغربية و50,102 منشأة في قطاع غزة.



عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة، 2017



وتتوزع المنشآت العاملة في فلسطين من حيث ملكيتها على النحو الاتي:



توزيع المنشآت العاملة في فلسطين* حسب الملكية والمنطقة، 2017



المنطقة الملكية القطاع الخاص قطاع أهلي حكومة مركزية سلطة محلية حكومة أجنبية وكالة الغوث هيئة دولية غير مبين فلسطين* 140,745 3,688 7,429 1,173 90 529 193 75 الضفة الغربية 94,619 2,364 5,473 921 66 199 110 68 قطاع غزة 46,126 1,324 1,956 252 24 330 83 7

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 منشأة. (يقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).



وتشغل منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* على نحو 424,904 عمال، منهم 290,666 عاملاً في الضفة الغربية، و134,238 عاملاً في قطاع غزة. (لا يشمل العاملين في القطاع الزراعي)



توزيع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* حسب طبيعة العمل والجنس والمنطقة، 2017



المنطقة عدد العاملين عاملون بأجر ذكور عاملون بدون أجر ذكور مجموع العاملين ذكور عاملون بأجر اناث عاملون بدون أجر اناث مجموع العاملين اناث فلسطين* 252,910 89,861 342,771 68,583 13,550 82,133 الضفة الغربية 170,841 57,310 228,151 52,194 10,321 62,515 قطاع غزة 82,069 32,551 114,620 16,389 3,229 19,618

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



يشمل العاملين في وحدات النشاط المساند. (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل). وأشارت د. عوض، انه وفق بيانات التعداد العام للمنشآت 2017 فان 89% من منشآت القطاع الخاص في فلسطين تشغل اقل من 5 عاملين، مقابل 7.4% تشغل من 5-9 عمال، مما يعني أن 96% من مؤسسات القطاع الخاص تشغل اقل من 10 عامل في الاقتصاد الفلسطيني.فيما يلي أهم المؤشرات الخاصة بأعداد المنشآت والعاملين من واقع قاعدة بيانات التعداد العام للمنشآت 2017:يعمل في فلسطين* 153,922 منشأة، بواقع 103,820 منشأة في الضفة الغربية و50,102 منشأة في قطاع غزة.عدد المنشآت العاملة في فلسطين حسب المحافظة، 2017وتتوزع المنشآت العاملة في فلسطين من حيث ملكيتها على النحو الاتي:توزيع المنشآت العاملة في فلسطين* حسب الملكية والمنطقة، 2017البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 منشأة. (يقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).وتشغل منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* على نحو 424,904 عمال، منهم 290,666 عاملاً في الضفة الغربية، و134,238 عاملاً في قطاع غزة. (لا يشمل العاملين في القطاع الزراعي)توزيع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في فلسطين* حسب طبيعة العمل والجنس والمنطقة، 2017البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.يشمل العاملين في وحدات النشاط المساند. (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).



السمة العامة للمنشآت العاملة في فلسطين* أنها منشآت متناهية الصغر تشغل من 1- 4 عمال.



التوزيع النسبي للمنشآت العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب فئات حجم العمالة، 2017



يغلب على منشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين* صفة المنشآت الفردية (مملوكة من قبل شخص واحد)



التوزيع النسبي للمنشات العاملة في القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب الكيان القانوني، 2017



عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب الكيان القانوني والمنطقة، 2017



الكيان القانوني فلسطين* الضفة الغربية قطاع غزة عدد المنشآت عدد العاملين عدد المنشآت عدد العاملين عدد المنشآت عدد العاملين منشأة فردية 125,501 262,575 83,665 173,087 41,836 89,488 شركة واقع / محاصة 3,443 12,429 2,434 8,568 1,009 3,861 شركة عادية عامة 3,677 26,590 2,635 19,964 1,042 6,626 شركة مساهمة خصوصية 5,138 63,309 3,793 49,074 1,345 14,235 شركة عادية محدودة 240 1,271 120 857 120 414 شركة مساهمة عامة محدودة 646 14,247 510 12,441 136 1,806 فرع شركة أجنبية 97 1,713 72 1,570 25 143 جمعية تعاونية 226 1,321 188 1,085 38 236 هيئة أو جمعية خيرية 3,339 41,153 2,085 23,800 1,254 17,353 أخرى 93 296 73 220 20 76 المجموع 142,400 424,904 95,575 290,666 46,825 134,238



البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).



عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين* حسب فئة حجم العمالة والمنطقة، 2017



فئة العمالة فلسطين* الضفة الغربية قطاع غزة عدد المنشآت عدد العاملين بدون أجر عدد العاملين بأجر عدد المنشآت عدد العاملين بدون أجر عدد العاملين بأجر عدد المنشآت عدد العاملين بدون أجر عدد العاملين بأجر 1-4 126251 88792 127325 84610 58632 84347 41641 30160 42978 5-9 10528 8339 56662 7038 5236 38387 3490 3103 18275 10-19 3622 3367 42326 2512 1918 30013 1110 1449 12313 20-49 1555 2082 41108 1090 1207 29161 465 875 11947 50-99 286 583 17778 206 402 12824 80 181 4954 100++ 158 248 36294 119 236 28303 39 12 7991 المجموع 142400 103411 321493 95575 67631 223035 46825 35780 98458

البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967. عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين حسب الكيان القانوني والمنطقة، 2017البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).عدد المنشات والعاملين في منشآت القطاع الخاص والقطاع الأهلي في فلسطين* حسب فئة حجم العمالة والمنطقة، 2017البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.









وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في القدس J1 (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عامل وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. ويقصد بالقدس J1 ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.



المنشآت العاملة حاليا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا، على النحو التالي:



وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الانشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشات، وتعمل المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.



وبتوزيع هذه المنشات حسب المنطقة الجغرافية فان المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل عددها الى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في المنشآت القطاع الخاص والاهلي في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآت تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عامل يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في قطاع غزة.



قائمة الانشطة المصرح لها بالعمل على ارض الواقع لتقديم الخدمات للسكان في ظل التوقف عن العمل لعدد كبير من الانشطة الاقتصادية وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2020



النشاط الاقتصادي



عدد المشآت عدد العاملين تجهيز وحفظ الفواكه والمكسرات والخضراوات 242 1814 صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية 284 1633 صناعة منتجات الألبان 101 1290 صناعة منتجات مطاحن الحبوب 112 392 صناعة النشاء ومنتجاته 2 14 صناعة منتجات المخابز 2119 8220 صناعة الكاكاو والشيكولاته والحلويات السكرية 67 418 صناعة المعكرونة والشعيرية والمفتول والمنتجات النشوية المماثلة 11 88 صناعة الوجبات والأطباق الجاهزة المعدة للتوزيع خارج المطاعم 17 60 صناعة منتجات غذائية أخرى غير المصنفة في مكان آخر 207 1288 صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة 30 299 صنع المشروبات الكحولية من الشعير وصنع مشروبات الشعير 3 29 صناعة المشروبات الخفيفة (االمرطبات ) وانتاج المياه المعدنية وغيرها من المياه المعبأة 53 775 صناعة المواد الكيميائية الأساسية 7 74 صناعة الأسمدة والمركبات الأزوتيه ( النيتروجينية) 1 1 صناعة مبيدات الآفات والمنتجات الكيميائية الزراعية الأخرى 3 14 صناعة الصابون ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل 110 753 صناعة منتجات كيميائية أخرى غير مصنفه فى مكان آخر 3 11 صناعة المستحضرات الصيدلانية (المنتجات الدوائية الكيماوية والنباتية ) 21 1388 توليد ونقل وتوزيع الطاقه (الكهربائية) 77 2736 إنتاج الغاز وتوزيعه من خلال الانانيب الرئيسية 3 8 امدادات البخار والهواء المكيف 3 11 تجميع و معالجة وتنقية وتوزيع المياه 241 788 جمع النفايات غير الخطرة 26 116 النشاط الاقتصادي عدد المشآت عدد العاملين البيع بالجملة للمواد الخام الزراعية والماشية الحية 98 356 البيع بالجملة للأغذية والمشروبات والتبغ 946 5380 ييع انواع الوقود الصلب والسائل والغازي والمنتجات المتصلة بها بالجملة 48 429 البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تكون فيها الأغذية أو المشروبات أو التبغ هى السلع السائدة فيها 16830 24935 بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 10142 20318 بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 73 139 بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 539 2412 بيع المنتجات الصيدلانية والطبية واصناف مستحضرات التجميل وادوات الزينة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة 3610 7152 النقل البرى للبضائع 78 554 الاذاعة الصوتية ( الراديو ) 67 862 انشطة البرامج والاذاعة المرئية (التلفزيون ) 45 1007 أنشطه الاتصالات السلكية 131 1615 أنشطه الاتصالات اللاسلكية 143 2485 أنشطه الاتصالات الفضائية (عبر الأقمار الصناعية) 5 8 أنشطة الاتصالات الأخرى 247 606 أنشطة وكالات الأنباء 18 181 انواع الوساطة المالية الاخرى 306 6731 أنشطة المستشفيات 43 4797 مرافق تقديم الرعاية التمريضية مع الاقامة 7 53 انشطة الرعاية مع الاقامة للمتخلفين عقليا والمرضى النفسيين والمدمنين 6 31 أنشطة تقديم الرعاية للمسنين والمعاقين مع اقامة 13 118 أنشطة الرعاية الأخرى مع الاقامة 50 711 أنشطة العمل الاجتماعي بدون إقامة للمسنين والمعاقين 148 2245 المجموع 37336 105345 ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

لا تشمل وحدات النشاط المساند وعددها 2108 (ويقصد بها منشآت تقدم خدمات للمؤسسة التي تتبع لها فقط وبها عامل واحد على الاقل).وبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الخاص والاهلي في القدس J1 (4,668) منشأة، وتعمل هذه المنشآت على تشغيل 19,182 عامل وذلك حسب المسح الشامل الذي تم لمنشآت محافظة القدس عام 2016. ويقصد بالقدس J1 ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.المنشآت العاملة حاليا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها دولة فلسطين بسبب جائحة فيروس كورونا، على النحو التالي:وبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في ظل قرار مجلس الوزراء بتوقف العمل في العديد من الانشطة الاقتصادية 37,336 منشأة من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين تمثل ما نسبته 26.2% من إجمالي عدد المنشات، وتعمل المنشآت العاملة في هذا الظرف بالوضع الطبيعي لعملها على تشغيل 105,345 عاملا من أصل 424,904 عمال يعملون في المنشآت القطاع الخاص والأهلي في فلسطين.وبتوزيع هذه المنشات حسب المنطقة الجغرافية فان المنشآت العاملة في الضفة الغربية وفق القرار يصل عددها الى 24,233 منشأة تمثل ما نسبته 25.4% من مجموع المنشآت العاملة في الضفة الغربية، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 71,043 عاملا يمثلون 24.5% من مجموع العاملين في المنشآت القطاع الخاص والاهلي في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فيبلغ عدد المنشآت العاملة وفق القرار 13,103 منشآت تمثل 28% من مجموع المنشآت في قطاع غزة، وتعمل تلك المنشآت على تشغيل 34,302 عامل يمثلون 25.6% من مجموع العاملين في منشآت القطاع الخاص والاهلي في قطاع غزة.قائمة الانشطة المصرح لها بالعمل على ارض الواقع لتقديم الخدمات للسكان في ظل التوقف عن العمل لعدد كبير من الانشطة الاقتصادية وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 22/03/2020ملاحظة: البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

رام الله - دنيا الوطنصرحت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني أنه بسبب الحالة الاقتصادية التي تعيشها دولة فلسطين في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا، ارتأينا كمؤسسة إحصائية تسليط الضوء على مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة من واقع البيانات المتاحة.وقد استعرضت د. عوض، أبرز مؤشرات واقع سوق العمل والمنشآت في دولة فلسطين، على النحو الأتي:عدد العاملينبلغ عدد العاملين في عام 2019 في دولة فلسطين 1,010,400 عامل، منهم 209,500 عامل في القطاع الحكومي و667,600 عامل في القطاع الخاص و133,300 عامل في إسرائيل والمستعمرات.في حين بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في الضفة الغربية 501,700 عامل و165,900 عامل في قطاع غزة، وتمثل نسبة العاملين في القطاع الخاص حوالي 66% من إجمالي العاملين في فلسطين، وبلغت نسبة العاملين في إسرائيل والمستعمرات 13.2%، في حين بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي 20.7%.وقد بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستعمرات الإسرائيلية 133,300 عامل، بواقع 110,400 عامل في إسرائيل و22,900 عامل في المستعمرات، منهم 300 امرأة عاملة في المستعمرات و600 امرأة عاملة في إسرائيل.وبلغ عدد العاملين في السوق المحلي (يشمل العاملين في القطاع العام والخاص) نحو ,100877 ألف عامل في العام 2019، منهم 616 ألف عامل في الضفة الغربية و261 ألف عامل في قطاع غزة. كما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص نحو 360,700 عامل، بواقع 255,300 في الضفة الغربية و105,400 في قطاع غزة، منهم 297,900 من الذكور و 62,800 من الإناث.ويتوزع العاملون في القطاع الخاص حسب الحالة العملية بواقع 61 ألف عامل مصنفون "كصاحب عمل" ( أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على اقل مستخدم واحد بأجر) منهم 52 ألفا في الضفة الغربية و 8 آلاف في قطاع غزة، و177 ألفا يندرجون تحت تصنيف "يعمل لحسابه" (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 140 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 37 ألفا في قطاع غزة، وهناك نحو 391 ألفا مصنفون "كمستخدم بأجر"، بواقع 276 في ألفا الضفة الغربية و115 ألفا في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39 ألفا عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 34 ألفا في الضفة الغربية وحوالي 5 آلاف في قطاع غزة.وفيما يتعلق بعدد عدد العاملات في فلسطين حسب القطاع فقد أظهرت البيانات أن هناك 50,400امرأة عاملة في القطاع الحكومي، بنسبة 31% من إجمالي النساء العاملات في فلسطين، ونحو 108,900 امرأة عاملة في القطاع الخاص، بنسبة 68%، ونحو 1,000 امرأة عاملة في إسرائيل والمستعمرات أي ما نسبته حوالي 0.6%.العاملون في القطاع غير المنظم (أي صاحب عمل أو يعمل لحسابه والمنشأة التي يعمل فيها لا يوجد لديها سجل ضريبي ولا يوجد لديها سجل محاسبي)بلغ عدد العاملين في القطاع غير المنظم 320,600 عامل منهم 288,400 عامل من الذكور مقابل نحو32,200 من الإناث، وتمثل نسبة العاملين في هذا القطاع نحو 31.7% من إجمالي العاملين في فلسطين، مع العلم بلغت نسبة العاملين عمالة غير منظمة في فلسطين (بمعنى العاملين في القطاع غير المنظم بالإضافة إلى المستخدمين باجر الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر) قد بلغت حوالي 57% من مجمل العاملين منهم 61% من الذكور و38% من الإناث، وبواقع 59% في الضفة الغربية و51% في قطاع غزة.