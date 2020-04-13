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نتنياهو يحظر الخروج من المدن من مساء الغد حتى الخميس المقبل

نتنياهو يحظر الخروج من المدن من مساء الغد حتى الخميس المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تقرر أن يحظر الخروج من المدن، اعتباراً من غد الساعة 17:00 وحتى صباح الخميس.

وأضاف نتنياهو: "نبذل جهودا كبيرة لتشكيل حكومة وحدة، يجب تشكيلها الليلة إن أمكن، وأقول لغانتس يا بيني، أنا في انتظارك في مقر إقامتي في القدس".

وتابع: "فلنتقابل ونوقع الليلة على إنشاء حكومة طوارئ وطنية من شأنها إنقاذ الأرواح والعمل من أجل الإسرائيليين". 

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في "إسرائيل" إلى 11,586 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 183 بحالة خطيرة، والوفيات 116.


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