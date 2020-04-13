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دولي

تراجع ملحوظ لأعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في نيويورك

تراجع ملحوظ لأعداد الوفيات بفيروس (كورونا) في نيويورك
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، تسجيل 671 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في الولاية، في تراجع ملموس للحصيلة اليومية، مقارنة مع الإحصائيات السابقة، معتبراً أن الأسوأ، تم تجاوزه.

وأفاد كوومو، وفق (روسيا اليوم)، بارتفاع الحصيلة العامة للوفيات الناجمة عن فيروس (كورونا) في ولاية نيويورك بـ 671 حالة جديدة، لتصل إلى 10056 بعد أن كانت على مستوى 9385 أمس الأحد.

ويمثل هذا العدد أقل معدل يومي للوفيات الناجمة عن الفيروس في الولاية منذ أسبوع، ويشير إلى تراجع ملموس في حصيلة اليوم التي بلغت 758 حالة.

ولفت كوومو إلى تراجع كبير في عدد المرضى الجدد، الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الساعات الـ 24 الماضية مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث انخفض هذا المعدل إلى نحو 2000 بعد أن كان على مستوى 2500 الأحد.

وشدد كوومو على ضرورة، أن تكون خطة إعادة فتح المؤسسات العامة واقتصاد الولايات على مراحل، مؤكداً أن قرار ذلك سيتم اتخاذه بناء على آراء الخبراء، وليس الساسة. 

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