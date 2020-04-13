شؤون فلسطينية

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق

مصرع طفل بحادث سير في مدينة الخليل والشرطة تُحقق
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة طفل، يبلغ من العمر عامين، بعد تعرضه لحادث سير في بلدة صوريف شمالي مدينة الخليل.

وأشار ارزيقات في تصريح له، مساء اليوم الاثنين، أن قوة من الشرطة الفلسطينية، وصلت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الحادث.

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