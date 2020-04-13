وصول شحنة مساعدات طبية لفلسطين لمواجهة (كورونا) عبر مطار اللد





وقالت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الاثنين: "وصلت طائرة من الخطوط الجوية التركية إلى مطار اللد (بن غوريون)، وعلى متنها شحنة التبرعات، التي قدمتها مشكورة شركة علي بابا الصينية، بناء على طلب مباشر من وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، عبر سفارتنا في بكين".





وأضافت الوزارة: "ستعمل هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية على تخليص هذه الكمية من التبرعات؛ لتسليمها لوزارة الصحة في رام الله.





وللتوضيح، تؤكد الوزارة، أن الطائرة التي وصلت صبيحة هذا اليوم، حملت تبرعات نفس الشركة للجانب الإسرائيلي، حيث تم إرسال التبرعين في طائرتين مختلفتين".

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، وصول شحنة مساعدات طبية من الصين، عبر تركيا من مطار اللد الإسرائيلي.