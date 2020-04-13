وزارة الاقتصاد الوطني تغلق خمس منشات مخالفة وتُحيل مخالفين للنيابة العامة



وأحالت الوزارة في مدينة طوباس والقدس المحتلة، تاجرين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية التلاعب بأسعار طبق البيض، متجاوزاً السقف السعري المحدد من قبل الوزارة، بالإضافة إلى عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجاري.



وأخطرت الوزارة عدداً من المحال التجاري؛ لتصويب وضعها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، بالإضافة إلى ضبط طواقمها وبالتعاون مع شركائها، كميات من المواد الغذائية ومواد التعقيم والكمامات المخالفة، كما تعاملت الطواقم مع 14 شكوى تتعلق برفع الأسعار.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، ثلاثة مشاغل خياطة غير مرخصة، وتعمل على إنتاج كمامات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، في محافظتي نابلس والخليل في حين أتلفت طواقمها كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والكمامات والملابس الإسرائيلية المستعملة، الممنوع إدخالها إلى السوق الفلسطيني.جاء ذلك، في أعقاب تنفيذ طواقم الوزارة حتى اللحظة، 26 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة أكثر من 118 محالاً تجارياً، حيث تم إغلاق محلين لبيع اللحوم الطازجة والدواجن؛ لعدم الالتزام بالشروط الصحية في مدينة طولكرم.