شؤون فلسطينية

سلطة النقد: المصارف بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات

سلطة النقد: المصارف بدأت بصرف مخصصات الأسر الفقيرة في جميع المحافظات
رام الله - دنيا الوطن
صرح محافظ سلطة النقد، السيد عزام الشوا، أنه تم البدء من بعد ظهر هذا اليوم، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، البدء بصرف مستحقات الأسر الفقيرة من خلال أكثر من 700 صراف آلي منتشرة في كافة المحافظات، فيما سيتم استكمال صرف مخصصات الأسر الفقيرة من خلال فروع المصارف اعتباراً من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 4/14 ولغاية يوم الخميس الموافق 4/16، حيث تم تمديد ساعات الدوام حتى الساعة الرابعة والنصف عصراً؛ لتسهيل تقديم الخدمة لأهلنا والأسر الفقيرة، خاصة ممن ليس لديهم بطاقات الصراف الآلي.

كما أشار المحافظ إلى أنه تم اليوم أيضاً إدخال مئة مليون شيكل إلى قطاع غزة؛ لتكون في متناول فروع المصارف العاملة في القطاع، تزامناً مع صرف مخصصات الأسر الفقيرة.

وأكد المحافظ على أن المصارف ملتزمة بتطبيق أعلى درجات الوقاية والحماية؛ للحد من التجمهر، وأن أجهزة الشرطة، ستحافظ على النظام العام، وانتظام الدخول والخروج إلى مقرات الفروع.

وشكر محافظ سلطة النقد، جهاز الشرطة الفلسطينية على دعمهم المتواصل ومساعدتهم ومساندتهم في حفظ الأمن وتنظيم دخول الجمهور لفروع المصارف، كما شكر كوادر وموظفي الجهاز المصرفي على استمرارهم في تقديم الخدمات المصرفية في ظل الأوضاع والظروف الحالية.

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