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دولي

أردوغان يُعلن فرض حظر التجول بتركيا يومين كاملين

أردوغان يُعلن فرض حظر التجول بتركيا يومين كاملين
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، حظر التجول في البلاد، يومي السبت والأحد المقبلين من نهاية هذا الأسبوع.

وقال أردوغان: "أود الإعلان من الآن عن حظر التجول اعتباراً من الساعة 24.00 ليل الجمعة 17 نيسان/ أبريل وحتى الساعة 24.00 ليل الأحد 19 نيسان/ أبريل"، وفق وكالة (الأناضول).

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة، بأسرع صورة عبر التدابير المُفعلة من قبل الحكومة، وأن فرض حظر التجوال مستمر في نهاية الأسبوع، كلما اقتضت الحاجة لذلك.

ونوه الرئيس التركي إلى أن البلاد لا تعاني من مشاكل في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنينا، مشيراً إلى أن الكوادر الطبية، تحرز تقدماً في السيطرة على الجائحة.

ورفض الرئيس التركي، استقالة وزير الداخلية، وطلب منه الاستمرار في منصبه، مبيناً أن تركيا قد أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة، وأن هناك مساعدات جديدة في الأيام المقبلة.

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