مصر تكشف سبب تفشي فيروس (كورونا) على أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الإعلام المصري، أسامة هيكل، مساء أمس الأحد، مصدر تفشي فيروس (كورونا) في البلاد، مشيراً إلى أن فيروس (كورونا) بدأ يتفشى بمصر الشهر الماضي، بسبب سيدة أمريكية.



وقال هيكل، في لقاء تلفزيوني مع برنامج "الحياة اليوم": "إن فيروس كورونا، بدأ يتفشى في مصر الشهر الماضي، بسبب عدوى تسببت بها سيدة أمريكية في الأقصر"، موضحاً أن السيدة الأمريكية، نقلت العدوى "إلى 56 شخصاً، وكان ذلك بداية تصاعد الأعداد في مصر".



وأضاف: "بدأنا نستفيد من تجارب الدول الأخرى في كيفية التعامل مع الأزمة في حالة التصاعد"، مشيراً إلى أن "بعض الدول عجزت عن مواجهة أزمة فيروس (كورونا) بسبب عدم استعدادها لذلك، وكذلك استهتار البعض من الشعب، أدى إلى انتشار المرض".



وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام المصري، إن "إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي قامت بها الدولة خلال السنين القليلة الماضية، هي التي ساعدت في مواجهة أزمة كورونا"، مضيفاً أن "هذه الأزمة تسببت بتراكم أزمة اقتصادية كبيرة".



وأوضح هيكل، أن دخل قطاع السياحة، انخفض إلى صفر لأول مرة، بعدما كان يتراوح من 900 مليون دولار إلى مليار دولار شهريًا، بالإضافة إلى خسارة قطاع الطيران من 2.5 إلى 3 مليار، منوهًا إلى امتداد الأزمة الاقتصادية.



وأشار إلى توقف أنشطة القطاع الخاص، الذي يعتبر جزءاً مهماً من الاقتصاد العام في الدولة، مضيفاً أنه كلما طال أمد الأزمة، كلما ازدادت الخسائر الاقتصادية، ما أثر بالسلب على العاملين والموظفين في قطاعات مختلفة.



وكانت وزارة الصحة فى مصر، أعلنت أمس عن تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، وزيادة في عدد المصابين بـ 126 حالة.



وقال الوزارة: إن حالات الشفاء بين مصابي فيروس (كورونا) ارتفعت إلى 447 شخصاً، وخرجوا جميعاً من مستشفيات العزل، كما تابع البيان، أن عدد حالات الوفاة، وصل إلى 159، بينما وصل عدد الإصابات إلى 2065.