دولي

مدير الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع ويتراجع بصورة أبطأ

مدير الصحة العالمية: فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع ويتراجع بصورة أبطأ
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن فيروس كورونا ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.

وقال غبريسوس، في مؤتمر صحفي عقدته منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين: "إن القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذها بناء على الإرشادات المستندة إلى المعلومات المعروفة حول فيروس كورونا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد غبريسوس أن عدوى فيروس كورونا "COVID-19" "تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ"، مؤكدا أن إلغاء أي إجراءات وقائية يجب أن يجري بشكل بطيء أيضا.

وذكر أن منظمة الصحة العالمية ستصدر غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، جائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1.875 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك 116 ألف وفاة و435 ألف حالة شفاء.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة ثلاثة معتقلين

فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة ثلاثة معتقلين

الحكومة الإسرائيلية تجتمع اليوم لبحث فرض إغلاق تام حتى الأحد

الحكومة الإسرائيلية تجتمع اليوم لبحث فرض إغلاق تام حتى الأحد

إسبانيا تسجل أدنى وفيات بفيروس (كورونا) منذ 24 مارس

إسبانيا تسجل أدنى وفيات بفيروس (كورونا) منذ 24 مارس

إيران تسجل انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إيران تسجل انخفاضاً حاداً في عدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتجاوز 110

إسرائيل: عدد وفيات فيروس (كورونا) يتجاوز 110

روسيا تُسجل ارتفاعاً يومياً قياسياً بحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

روسيا تُسجل ارتفاعاً يومياً قياسياً بحالات الإصابة بفيروس (كورونا)

انخفاض معدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في ألمانيا

انخفاض معدلات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34;: مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان &#34;تأمَّل&#34;

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان "تأمَّل"

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

منوعات

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: &#34;أم هارون&#34; مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: "أم هارون" مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

&#34;كورونا&#34; يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

"كورونا" يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

عربي

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا