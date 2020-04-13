دولي

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

وزير الصحة الروسي يعلن عن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن شركة روسية ابتكرت دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبا.

وقال الوزير خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين: "إن "شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول... وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية"، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يوماً

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصا.

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