تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعامل من سكان جلقموس بمحافظة جنين.



وأضاف ملحم في بيان له، اليوم الاثنين، أن الإصابة سجلت لشاب عشريني كان يعمل في مسلخ في بلدة دير الأسد داخل أراضي عام 1948.



وأوضح ان طواقم الطب الوقائي تعاملت مع المصاب منذ وصوله إلى حاجز برطعة، حيث لم يخالط أحداً، لافتا إلى أنه بتسجيل الإصابة الجديدة، يرتفع العدد إلى "273" إصابة في جميع محافظات الوطن، إضافة إلى "36" إصابة في مدينة القدس المحتلة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين "309" إصابات.