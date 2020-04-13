الصحة بغزة تُعلن تجهيز مستشفى الصداقة التركي لاستقبال المرضى العائدين للقطاع

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة بغزة أنهت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، الاثنين، تجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، لاستضافة المرضى من العائدين إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لقضاء فترة الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.



وأوضح القدرة، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى لاستقبال المرضى من العائدين، والمصابين بأمراض مختلفة، لافتاً إلى أن تلك الفئة بحاجة إلى "رعاية ومتابعة صحية مباشرة وخاصة.



وشدد القدرة، على أن الوزارة زوّدت المستشفى بالطاقم الطبي والإداري والفني، الذي من شأنه خدمة المستضافين حتّى انتهاء فترة الحجر، مبيناً أن فترة الحجر الصحي ستصل إلى 21 يوما، وربما تزيد وفق تقدير الجهات المختصة.



وأشار إلى أن المستشفى يتسع لـ180 سريرا، لافتا إلى إمكانية زيادة الأسرة في حال تطلب الأمر.



والأحد، أعلنت الوزارة عن فتح معبر رفح، الاثنين، لمدة 4 أيام لاستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، والعائدين لغزة؛ حيث سيتم السماح لنحو 250-300 شخصا بالدخول يوميا.



وأكدت أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس "كورونا".



رام الله - دنيا الوطن