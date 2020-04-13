عاجل

  • ترامب: قرار إعادة فتح النشاطات الاقتصادية قرار يعود لي وليس لحكام الولايات

  • ملحم: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين

شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تُعلن تجهيز مستشفى الصداقة التركي لاستقبال المرضى العائدين للقطاع

الصحة بغزة تُعلن تجهيز مستشفى الصداقة التركي لاستقبال المرضى العائدين للقطاع
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الوزارة بغزة أنهت بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، الاثنين، تجهيز مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، لاستضافة المرضى من العائدين إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، لقضاء فترة الحجر الصحي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح القدرة، وفق وكالة (الأناضول) التركية، أنه تم الانتهاء من تجهيز المستشفى لاستقبال المرضى من العائدين، والمصابين بأمراض مختلفة، لافتاً إلى أن تلك الفئة بحاجة إلى "رعاية ومتابعة صحية مباشرة وخاصة.

وشدد القدرة، على أن الوزارة زوّدت المستشفى بالطاقم الطبي والإداري والفني، الذي من شأنه خدمة المستضافين حتّى انتهاء فترة الحجر، مبيناً أن فترة الحجر الصحي ستصل إلى 21 يوما، وربما تزيد وفق تقدير الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المستشفى يتسع لـ180 سريرا، لافتا إلى إمكانية زيادة الأسرة في حال تطلب الأمر.

والأحد، أعلنت الوزارة عن فتح معبر رفح، الاثنين، لمدة 4 أيام لاستقبال الفلسطينيين العالقين في الجانب المصري، والعائدين لغزة؛ حيث سيتم السماح لنحو 250-300 شخصا بالدخول يوميا.

وأكدت أن جميع الأفراد العائدين سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي، في المراكز التي خصصتها الجهات الحكومية، للتأكد من خلوّهم من فيروس "كورونا".

أخبار ذات صلة

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين

تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في جنين

&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34;: مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

فتح: إسرائيل من تسبب بانتشار فيروس (كورونا) في القدس

فتح: إسرائيل من تسبب بانتشار فيروس (كورونا) في القدس

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

صحيفة: إسرائيل ستصادق لإدخال 20 ألف عامل فلسطيني

صحيفة: إسرائيل ستصادق لإدخال 20 ألف عامل فلسطيني

الأوقاف بغزة تطلق حملة الكترونية بعنوان &#34;لعلهم يرجعون&#34;

الأوقاف بغزة تطلق حملة الكترونية بعنوان "لعلهم يرجعون"

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

المغفل الياباني

المغفل الياباني

شؤون فلسطينية

&#34;الأعلى للشباب والرياضة&#34;: مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

"الأعلى للشباب والرياضة": مراجعة لآلية الدوام بمؤسسات المنظومة الرياضية والشبابية والكشفية

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

الاقتصاد: 46 ألف مساهم مستفيد من توزيع أرباح الشركات المساهمة

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

إغلاق 11 نقطة تعبئة غاز عشوائية مخالفة للشروط بقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

العالقون في تركيا: نناشد الرئيس محمود عباس والسفارة الفلسطينية بالضغط لإعادتنا لقطاع غزة

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان &#34;تأمَّل&#34;

التربية: أطلقنا فضاءً تفاعلياً للطلبة بعنوان "تأمَّل"

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

سلطة جودة البيئة: مجهولون قتلوا عدداً من الغزلان في محمية برام الله

منوعات

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

أمل حجازي بملابس جريئة يٌفجر غضب جمهورها ضد المُتسبب بذلك

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

عمرو يوسف يُفاجئ كندة علوش برومانسيته على الهواء مُباشرة

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

أميتاب باتشان قد يفقد بصره

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

كيف تعايشت كارول سماحة مع زوجها سبع سنوات في ظل اختلاف دياناتهما؟

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

بوليود تستيقظ على فاجعة.. العثور على ممثلة هندية ميتة في منزلها

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

مادونا تعلن عن خبر محزن بسبب فيروس كورونا

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: &#34;أم هارون&#34; مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

المركزالفلسطيني لمقاومة التطبيع: "أم هارون" مسلسل تطبيعي يُحاول اختراق المجتمع الخليجي

&#34;كورونا&#34; يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

"كورونا" يخطف حياة الفنان الكوميدي تيم بروك تايلور

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

شاهد الفيديو الذي حذفه محمد رمضان بعد ساعات من نشره

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

إيقاف مذيعة بالتلفزيون المصري بسبب ماحدث على الهواء

عربي

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

قوات الحكومة الليبية تُسيطر على مدينة صرمان

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

لبنان: تحليق مُكثف للطيران الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

ارتفاع مُعدل الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في سلطنة عمان

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا

مصر.. سائحة أمريكية نقلت فيروس (كورونا) لـ 56 شخصًا