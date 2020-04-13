اشتية: طلبنا من إسرائيل تسوية مستحقاتنا المالية العالقة وسنفتح بعض المحال التجارية يوم الجمعة



في السياق، أكد اشتية، أن الحكومة بدأت العمل بدأنا بموازنة طوارئ متقشفة وبها عجز 1.4 مليار دولار، وسيتم العمل على خطة انعاش اقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وقال: "سيتم فتح المكتبات ومحال الغسيل والكوي ولوازم الكهرباء أيام الجمع من الساعة 10 حتى 5 على أن تغلق محلات السوبرماركت في نفس اليوم"، مضيفا: "بعض المصانع التي ثبت أنها قادرة على الالتزام بصحة موظفيها سيسمح لها بالعمل بتصريح من المحافظ وتزكية من وزارة الاقتصاد".



رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أنه تم الطلب من الجانب الاسرائيلي، بتسوية المستحقات المالية العالقة لديها، قائلا: "نحن لا نشحد من أحد، ولنا استحقاقات مالية لدى الجانب الاسرائيلي".وقال اشتية خلال مؤتمر صحفي، عقده مساء اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، للحديث عن اخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين: "نعمل خطة لإنعاش الاقتصاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ضمن صندوق وطني وضمن برنامج بنكية ميسرة وبتعزيز من مبادرات عربية وإسلامية".وفي السياق، أكد اشتية أنه سيتم تقدم مساعدات لـ30 ألف عامل، فقدوا أشغالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على ضرورة عدم الاساءة للعمال.وفي سياق ذي صلة، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن 19 الف عامل يبيتون في إسرائيل، ويجري التنسيق مع الجانب الاخر لترتيب فحوصات لهم؛ ليكونوا في مجموعات وعبر معابر محددة، لإجراء الفحوصات اللازمة لسلامتهم، لافتا إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا، ستبقى على حالها في كل المحافظات.وأكد اشتية، أن جميع مصابي كورونا في فلسطين تتم معالجتهم مجانا، بنفس الشكل الذي تعطى به جميع التطعيمات للأبناء، نافيا في الوقت ذاته وجود أي حالة من المصابين تحت التنفس الاصطناعي، منوها إلى أنه سيتم وصول مساعات طبية اليوم من الصين.وحول اجراءات الحكومة، أوضح اشتية، أنها ستقيم هذه الاجراءات في محافظة بيت لحم عقب الانتهاء من الأعياد المجيدة، كما سيتم افتتاح عدد من المحال الضرورية أيام الجمعة، بالاضافة الى أن طلبة الجامعات سينهون الفصل الدراسي في وقته بآلية التعليم عن بعد.