الصحة البحرينية: تسجيل 212 إصابة بكورونا غالبيتهم من العمالة الوافدة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، يوم الاثنين، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 206 حالة لعمالة وافدة و6 حالات لمخالطين.



وقالت وزارة الصحة إن الحالات الـ 206 للعمال الوافدين تم رصدها بعد إجراء 3321 فحصًا مختبريًا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ضمن الحملات الاستباقية لفحص العمالة الوافدة في مساكنهم بعدد من مناطق البحرين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وأشارت الوزارة إلى أن الوصول للحالات القائمة بين العمالة الوافدة جاء استباقيا، وأن وضع المخالطين لهم تحت الحجر الاحترازي يسهل من علاجهم، ويعزز من كفاءة الاجراءات المتخذة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.



من جهة أخرى، أصدر وزير العمل البحريني، جميل بن محمد علي حميدان، تعميمًا لمنشآت القطاع الخاص بشأن مكافحة ومنع انتشار هذا المرض في مواقع العمل ومساكن العمال والذي يتعين على أصحاب العمل تطبيقه اعتباراً من 13 أبريل 2020 وحتى اشعاراً آخر.



وألزم التعميم الإداري أصحاب العمل في القطاع الخاص بتوفير كمامات الوجه الوقائية وإلزام جميع العمال باستخدامها في مواقع العمل من أجل الحد من انتشار العدوى بين العمال، مشددا



كما وجه التعميم الشركات والمؤسسات تقليل عدد العمال في مواقع العمل وعلى الأخص في غرف الاستراحة المخصصة للعمال، وغرف الانتظار، وغرف تبديل الملابس للعمال، بالإضافة إلى المركبات الخاصة بنقل العمال داخل المنشأة ومن وإلى مواقع العمل.



وفي سبيل تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي والحد من الاختلاط في مواقع العمل، أكد وزير العمل على أهمية تطبيق سياسة العمل من المنزل للعاملين والعاملات في مواقع العمل، كلما أمكن ذلك عمليا، وعلى وجه الخصوص للأمهات العاملات في منشآت القطاع الخاص.