فيروس كورونا يضرب السجون التركية.. وفاة ثلاثة معتقلين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد عبد الحميد غول، وزير العدل التركي، اليوم الاثنين، أن ثلاثة سجناء أتراك توفوا، جرّاء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



وأكد وزير العدل التركي عبد الحميد غول خلال تصريحات في أنقرة أن 17 محكوما في 5 سجون أصيبوا بفيروس كورونا، قائلا: "توفي 3 منهم للأسف أثناء تلقيهم العلاج في المستشفى"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وترسل السلطات التركية بعض المدانين إلى سجون مفتوحة مع اقتراب انتهاء فترة قضاء محكومياتهم استعدادا لإطلاق سراحهم.



ويتم منحهم إذنا بالمغادرة لفترات قصيرة وعليهم الموافقة على العمل، بحسب رابطة المجتمع المدني في النظام الجزائي.



وذكر عبد الحميد غول أن 13 من المدانين المرضى بحالة جيدة في المستشفى، لكن أحدهم نقل إلى قسم العناية المشددة، مشيرا إلى أنه يعاني من أمراض مزمنة.



ولم يقدم المسؤول التركي تفاصيل إضافية بشأن مكان وجود السجناء، لكنه شدد على أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في كل السجون.



وأشار الوزير التركي إلى عدم وجود إصابات مؤكدة في السجون المغلقة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.



وأعلنت تركيا نحو 57 ألف إصابة بـفيروس كورونا الجديد، بينما توفي نحو 1200 بالمرض، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة، الأحد.



وجاء تأكيد الإصابات قبل جلسة للنواب الأتراك الاثنين لمناقشة مشروع قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف نزيل من السجون المكتظة.