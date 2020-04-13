أبو بكر: تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى ثابت ثابت

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن محافظ طولكرم عصام أبو بكر دور هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية عبر تركيب غرفة تعقيم أمام مدخل مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، بالإضافة لتقديم ألبسة واقية من فيروس كورونا، ومستلزمات التعقيم والمواد اللازمة في مواجهة هذا الفيروس الخطير.



جاءت كلمات المحافظ أبو بكر خلال تشغيل غرفة التعقيم أمام مدخل المستشفى بمشاركة كل من إبراهيم راشد مفوض عام الهيئة في فلسطين، و قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، ومدراء الأجهزة الأمنية، ومدير المستشفى د.ربيع نور و د. سهيل أبو شنب رئيس جمعية مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، ونائب رئيس الجمعية مهند أبو صالح، والجهات المختصة ذات العلاقة.



وأكد المحافظ أبو بكر على توجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وقرارات رئيس الوزراء د. محمد إشتيه في مواجهة خطر تفشي هذا الفيروس، موجهاً التحية لأهلنا في القدس، متمنياً لهم السلامة في مواجهة خطر فيروس كورونا وجرائم الاحتلال في ذات الوقت.



وأشار المحافظ أبو بكر إلى أن تركيب غرف تعقيم أمام مداخل مستشفى ثابت تأتي من ضن الإجراءات الوقائية، وفي إطار العد التنازلي لإعادة تشغيله، وفق بروتوكولات وزارة الصحة بعد تعقيم الأقسام وتجهيزها ، وإجراء عملية الدهان والاحتياجات الأخرى، لإعادة استقبال مرضانا وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.



من جانبه، أشاد الراشد بجهود المحافظ أبو بكر، متحدثاً عن مجموعة من التدخلات في محافظة طولكرم، منها تركيب غرفة التعقيم، تمهيداً لإعادة تشغيل المستشفى، مع تقديم مستلزمات التعقيم، ومجموعة من الألبسة الواقية من فيروس كورونا، وغيرها من البرامج التي تعمل عليها الهيئة في خدمة الشعب الفلسطيني.



وتابع الراشد قائلاً: " هيئة الأعمال الخيرية أطلقت منذ بدء الجائحة حملة دفع الداء والوباء، واليوم نحن في مستشفى الشهيد ثابت، لتركيب آلة التعقيم، وبعد تواصل من جمعية أصدقاء المستشفى، فيما أننا قمنا بالعديد من التدخلات بالتعاون مع لجنة طولكرم، وتقديم مواد التعقيم اللازمة في مواجهة هذه الجائحة".



من جانبه أشار سهيل أبو شنب رئيس جمعية أصدقاء مستشفى الشهيد ثابت ثابت إلى أهمية التعاون والشراكة لإعادة تشغيل المستشفى، مؤكداً على أهمية جهود المحافظ أبو بكر، وهيئة الأعمال الخيرية وكل المتبرعين لصالح هذا المشفى الذي يخدم أهلنا في محافظة طولكرم.