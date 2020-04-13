صحيفة: إسرائيل ستصادق لإدخال 20 ألف عامل فلسطيني





وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل طلب من الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إدخال 40 ألف عامل لقطاع البناء منهم 20 ألف عامل فلسطيني، بالإضافة إلى 20 ألف آخرين من العمال الأجانب.





وبينت الصحيفة أن الطلب جاء في أعقاب الأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء بعد انخفاض العمل فيه إلى 30% فقط مع عودة غالبية العمال الفلسطينيين لمنازلهم وبقاء 34 ألف عامل فقط.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (كلكليست) الاقتصادية الاسرائيلية، أن هناك توجه لدى الحكومة الاسرائيلية، لإقرار السماح بدخول 20 ألف عامل فلسطيني خلال الأيام المقبلة، وذلك لتغطية النقص في قطاع البناء.