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شؤون فلسطينية

صحيفة: إسرائيل ستصادق لإدخال 20 ألف عامل فلسطيني

صحيفة: إسرائيل ستصادق لإدخال 20 ألف عامل فلسطيني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (كلكليست) الاقتصادية الاسرائيلية، أن هناك توجه لدى الحكومة الاسرائيلية، لإقرار السماح بدخول 20 ألف عامل فلسطيني خلال الأيام المقبلة، وذلك لتغطية النقص في قطاع البناء. 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل طلب من الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إدخال 40 ألف عامل لقطاع البناء منهم 20 ألف عامل فلسطيني، بالإضافة إلى 20 ألف آخرين من العمال الأجانب. 

وبينت الصحيفة أن الطلب جاء في أعقاب الأزمة الكبيرة التي يشهدها قطاع البناء بعد انخفاض العمل فيه إلى 30% فقط مع عودة غالبية العمال الفلسطينيين لمنازلهم وبقاء 34 ألف عامل فقط.

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