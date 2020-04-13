إصابة سبعة فلسطينيين بفيروس (كورونا) في السويد مُهاجرين من سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

قالت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية: إن "سبعة لاجئين فلسطينيين أصيبوا بفيروس (كورونا) في السويد".



وأكد المجموعة على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، اليوم الاثنين، أن من بين المصابين السبعة عائلة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أفراد متواجدة في السويد وقد تماثلت للشفاء، ولاجئ أخر في يقطن ألمانيا وهو في حالة صحية مستقرة ويخضع للعلاج حالياً في إحدى مشافي ألمانيا.



ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، وكالة (أونروا) والهيئة العامة للاجئين ووزارة الصحة السورية البلد المضيف للاجئين لتلبية الاحتياجات الطبية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين في سورية، وتقديم الدعم الإغاثي لهم ومعالجة الأثار الاقتصادية للحرب وتفشي فيروس (كورونا) المستجد.



كما طالبت بتزويد المخيمات والتجمعات الفلسطينية بالأدوية والمعقمات ووسائل الحماية الفردية والجماعية منعاً لازدياد الحالات في أوساط اللاجئين خاصة المخيمات التي تشهد ازدحاما ً سكانياً مثل (خان دنون – جرمانا – الرمل..).