المالكي يُخاطب الأردن بخصوص إعادة أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم الاثنين، بأن يشمل التصور الأردني بخصوص إعادة الرعايا الأردنيين من بعض الدول، أبناء الجالية الفلسطينية والطلبة العالقين في تلك الدول.



جاء ذلك خلال رسالة بعث بها المالكي إلى نظيره الأردني أيمن الصفدي، عبر فيها عن تقدير دولة فلسطين للجهود والإجراءات التي اتخذتها المملكة، بتوجيهات الملك عبد الله الثاني في مواجهة وباء (كورونا).



وقال المالكي: "نتضامن مع الأردن الشقيق، ونشكرها على الرعاية التي يحظى بها الفلسطينيون العالقون في الأردن الشقيق، وأيضًا نعتز بالعلاقات والروابط الأخوية الصادقة التي تربط بلدينا الشقيقين".